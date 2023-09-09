أسعار اللحوم اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق.. اعرف الكيلو بكم؟

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم السبت 9-9-2023، استقرارا ملحوظا في الأسواق ومحال الجزارة، وذلك مع إقبال المواطنين على الشراء، باعتبار اللحوم أحد الاطعمة الضرورية لنمو الجسم بشكل جيد، لاحتوائها على البروتينات الفيتامينات المهمة.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 9-9-2023، بالأسواق المحلية ومحال الجزارة، حيث يتراوح السعر بين 200 إلى 380 جنيها للكيلو حسب النوع والمكان، وفقاً لما رصدته «الوطن» في الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 200 إلى 230 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 260 إلى 310 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 260 إلى 380 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 260 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 380 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 260 إلى 360 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 260 إلى 350 جنيها.