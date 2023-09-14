أسعار البقوليات في المجمعات الاستهلاكية اليوم.. «الحلبة» بـ25 جنيها

تعد البقوليات إحدى السلع والمنتجات الأساسية في منزل كل أسرة مصرية، ولا يمكن الاستغناء عنها، كونها تدخل في الكثير من الوجبات الغذائية، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة لبناء الجسم، لذا يقبل المواطنون على شرائها.

وفي هذا الإطار، تحرص وزاره التموين والتجارة الداخلية، على توفير جميع أنواع البقوليات من فول وعدس ولوبيا وفاصوليا بيضاء، وبأسعار مخفضة في جميع منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية، حتى تكون في متناول جميع المواطنين وبكل الكميات المطلوبة، لذا يتم ضخ يوميًا كميات كبيرة من البقوليات في المنافذ، وبأسعار تقل عن السوق بنحو 35%.

أسعار البقوليات في منافذ التموين والمجمعات

ومن خلال التقرير التالي، نستعرض أسعار البقوليات المختلفة في منافذ التموين:

- سعر كيلو الترمس 35 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا البيضاء 38 جنيها.

- سعر كيلو اللوبيا 38 جنيها.

- سعر كيلو العدس الأصفر 38 جنيها.

- سعر كيلو الفول البلدي 30 جنيها.

- سعر كيلو العدس الجبة 30 جنيها.

- سعر كيلو الحلبة الحصى 25 جنيها.

- سعر كيلو الحمص 40 جنيها.

- سعر كيلو الفول المدشوش 28 جنيها.

سعر كيلو الحمص الفشار 34 جنيها.

انخفاض أسعار البقوليات

وفي سياق آخر، أكد عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، استقرار جميع أسعار البقوليات في الآونة الأخير، وذلك بعد أن انخفضت في الفترة الماضية بسبب زيادة المعروض منها في الأسواق.