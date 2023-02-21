أسعار البقوليات بمعارض «أهلا رمضان 2023» بالشرقية.. تخفيضات حتى 30%

ترصد بوابة «الوطن» أسعار البقوليات داخل معارض «أهلا رمضان» بالشرقية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لاحتياج المستهلكين بعضها او كلها حسب الحاجة، خلال أيام الشهر الكريم أو دون أيامه، وكانت وزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية طرحت السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ«معارض أهلا رمضان»، هذا وأقامت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية أكثر من 50 معرضا أهلا رمضان 2023، فيما تشهد أسعار البقوليات تخفيضات تصل 30%.

ويوضح حمادة عاطف بالشعبة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية أسعار البقوليات بمعارض أهلا رمضان لافتا إلى أن مترواح التخفيضات من 10% وحتى 30%، لافتا إلى عرض السلع الغذائية والبقوليات بكميات تسد احتياج المواطن.

نستعرض أسعار السلع البقوليات بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

- سعر كيلو ترمس حلو 35 جنيها.

- سعر كيلو فاصوليا 38 جنيها.

- سعر كيلو لوبيا فلاحي 38 جنيها.

- سعر كيلو عدس أصفر 38 جنيها.

- سعر كيلو فول بلدي 30 جنيها.

- سعر كيلو عدس جبة بني 30 جنيها.

- سعر كيلو ترمس مر 35 جنيها.

- سعر كيلو حلبة حصى 25 جنيها.

- سعر كيلو حمص 45 جنيها.

- سعر كيلو فول إنجليزي 25 جنيها.

- سعر كيلو فول مدشوش 28 جنيها.

أسعار البقوليات بمعارض أهلا رمضان

وفي سياق متصل أكد فادي أشرف، بائع داخل معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق، الكائن بمحطة القطار بمحافظة الشرقية أن الأسعار للسلع والمنتجات الغذائية وأسعار البقوليات تشهد انخفاضا يصل نحو 30% هذا ويتم طرح الفول والعدس وباقي البقوليات التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك للاحتياج إليها على مائدتي السحور والإفطار.