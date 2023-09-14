حريق يدمر مئات المتاجر بسوق في بنجلادش

دمر حريق هائل، مئات المتاجر في سوق بداكا عاصمة بنجلادش، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال مسؤولون، اليوم الخميس، إن قوات من الجيش ورجال الإطفاء سيطرت على الحريق خلال ست ساعات بعد انتشاره سريعًا في سوق محمد بور، بسبب وجود كمية هائلة من المواد القابلة للاشتعال مثل زيوت الطهي والبلاستيك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بعدم سقوط ضحايا جراء الحريق الذي ربما اندلع نتيجة ماس كهربائي.

ويشيع نشوب الحرائق في داكا المكتظة بالسكان، والتي شهدت طفرة في البناء في السنوات الأخيرة، وعادة لا تتوفر في المباني الجديدة إجراءات تتعلق بالسلامة.

واندلع حريق في مجمع تجاري في داكا في أبريل الماضي، أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وتدمير نحو خمسة آلاف متجر.