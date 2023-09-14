انتشال جثمان شاب غرق في شاطىء الهانوفيل

انتشلت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصي الخير المتطوعين، جثمان شاب فى العقد الثاني من العمر، غرق في أحد شواطئ غرب الإسكندرية، وذلك بعد قرابة 16 ساعة من تكثيف البحث عنه، وتم العثور عليه بعد 4 كيلومترات من مكان الغرق.

تعود الواقعة إلى تلقي قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصي الخير، إخطارًا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى يوسف ناصر حامد، 18 سنة غرق عصر أمس الأربعاء، في شاطىء الهانوفيل غرب الإسكندرية.

ساعات من البحث

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين وتمت عملية البحث على مدار 16 ساعة حيث جرى انتشاله صباح اليوم.

انتشال الجثمان

واضاف المالحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجثمان ظهر على بعد 4 كيلومترات من مكان الغرق نتيجة انجراف التيار، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر خلال الأيام الحالية بسبب ارتفاع الأمواج.