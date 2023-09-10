قوافل طبية مجانية بمدن وقرى قنا برعاية مجلس الوزراء

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء، سوف تقوم بتنظيم قوافل طبية مجانية بمركزي نجع حمادي وفرشوط بدءًا من غدا الاثنين وحتي نهاية الأسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

تخصصات طبية مختلفة والكشف بالمجان

وأضاف أشرف الداودي، في بيان صحفي اليوم، أن القوافل سوف يتم تنفيذها بمشاركة اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي وبنك الشفاء بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط غدا الاثنين في تخصص «الرمد»، وتستمر القافلة حتى الثلاثاء في تخصصات «الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الصدر، القلب».

وأشار أشرف الداودي، إلى أن القوافل سوف تستكمل جهودها بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك يوم الأربعاء 13 سبتمبر، وتستمر حتى الخميس 14 سبتمبر في تقديم الخدمات الطبية في تخصصات «الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الصدر والقلب».

مؤسسة بنك الشفاء

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل سوف تضم مجموعة متميزة من الأطباء بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، ومتخصصين الرمد من مؤسسة بنك الشفاء، بهدف وصول الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا.