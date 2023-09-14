مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية كتب: أسماء زايد 10:43 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023 رئيس مجلس الوزراء يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قوافل طبية مجانية بمدن وقرى قنا برعاية مجلس الوزراء مجلس الوزراء يشيد بأداء منظومة شكاوى محافظة قنا خلال الشهر الماضي مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات مهمة.. طرح وحدات للبيع وتخصيص أراضي مجلس الوزراء يرد على إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة مجلس الوزراء اللبناني بصدد الدعوة لجلسة بجدول أعمال من 23 بندا مجلس الوزراء العاصمة الإدارية رئيس الوزراء بقلم أسماء زايد