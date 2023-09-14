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مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية

كتب:

أسماء زايد
10:43 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد قليل.

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