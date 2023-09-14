بالتحطيب والمرماح.. انطلاق احتفالات المولد النبوي بمنشاة العماري في الأقصر

انطلقت احتفالات أهالي قرية منشاة العماري شمال الأقصر، بالمولد النبوي الشريف، والذي يستمر لمدة 12 يوما بمشاركة الآلاف من أهالي، إذ تشمل إقامة حلقات مرماح الخيول، ولعب التحطيب، والدورة، بمشاركة فرسان الخيول ولاعبي العصا.

بهجة وفرحة المولد

وتمثل احتفالات المولد النبوي الشريف بقرية منشاة العماري، بهجة وفرحة المولد، إذ يجتمع الآلاف من الأهالي والأحبة والأقارب، يتبادلون التهاني، كما تمثل سوقًا شعبيًا يباع فيها مختلف الأشياء مثل حلوى المولد والأطعمة والألعاب للأطفال، والعصا، ومستلزمات الخيول وغيرها، كما توجد مدينة ملاهي صغيرة متنقلة للأطفال.

حلقات المرماح

يقول محمد العماري، أحد منظمي الاحتفال، إن احتفالات المولد النبوي الشريف، تبدأ في القرية قبل المولد بـ12 يوما، إذ اعتادت عائلة العماري تنظيم تلك الاحتفالات منذ القدم، ويعتبر مرماح الخيول، النشاط الأبرز في الاحتفالات إذ يجمع أكثر من مئة فارس يتنافسون على ظهور الخيول على أنغام المزمار البلدي، في حلقات المرماح، لإظهار مهارات ركوب الخيول، والتحكم فيها عبر مجموعة من الخطوات التي إذا فعلها الخيال بمهارة، تجعل منه بطل وفارس الحلقة، مثل التقطيع والمشالاة والرماحة.

حلقات التحطيب

ويضيف العماري: تأتي حلقة التحطيب والمبارزة بالعصا، ثاني أبرز الاحتفالات التي تقام على أنغام المزمار البلدي، إذ تمثل مجالا لاستعراض اللعب والمبارزة بالعصا بين شيوخ وكبار اللعبة، وتمثل أيضا مجالا وفرصة لتعليم الصغار اللعبة، ووتتلخص اللعبة في كيفية إحراز ضربة في جسد الخصم، دون ايذاءه إذ تعتمد المهارة الأساسية على كيفية صد العصا.

الليلة الختامية

ويتابع: في الليلة الختامية للمولد، يصل عدد المحتفلين، إلى ما يفوق ال7000 آلاف شخص، ثم تقام مساء حلقات الذكر والمديح وإقامة موائد العشاء للضيوف، فضلا عن إقامة حلقات رقص الخيل، والتي نسميها نحن بحلقة «أدب الخيل»، ثم تقام صباح يوم المولد، دورة المولد النبوي الشريف، والتي يشارك فيها الآلاف من أهالي القرية تجوب جميع أنحاء البلدة على أنغام المزمار البلدي والأغاني الشعبية والمدائح النبوية.