الحوار الوطني يعلن تفاصيل جلسة تشخيص الحالة السكانية في مصر

أعلنت إدارة الحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية، التي عقدت يوم أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حول تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تشخيص الحالة السكانية

وقالت إدارة الحوار الوطني في بيانها، إن الحوار الوطني عقد يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م، الجلسة الثانية المتخصصة والمغلقة والمتعلقة بقضية «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية» والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي.

وتناولت الجلسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية والتي طرحت خلال الجلسة العامة والمتخصصة السابقة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.

وشملت المقترحات والتوصيات عدد من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

المؤتمر الدولي للصحة والسكان

وخلال الجلسة، أكد الحاضرون على أهمية الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولي للصحة والسكان الذي أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وما توصل إليه من توصيات هامة وقوية.

جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين بمراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين، وانتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.