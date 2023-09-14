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«حياة كريمة» تنفذ 186 مشروعا خدميا بالإسكندرية.. غيرت ملامح القرى

كتب:

حبيبة فرج
12:35 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
حياة كريمة- أرشيفية

حياة كريمة- أرشيفية

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنشاء العديد من المشروعات التنموية المختلفة في القرى والمحافظات الفقيرة، كما أعلنت نسب التنفيذ لمشروعاتها في محافظة الإسكندرية. 

حياة كريمة في الإسكندرية 

ووفقا لما أعلنته مبادرة حياة كريمة، ففي محافظة الإسكندرية كانت نسبة التنفيذ الأعلى من نصيب قطاعات «نقاط الشرطة، المجمعات الزراعية، تبطين الترع، مراكز الشباب والرياضة، والصحة والإسكان، وكذا مكتب البريد»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 100%. 

أما قطاع الطرق الداخلية فنسبة التنفيذ به أقل، حيث وصلت نسبة التنفيذ بذلك القطاع إلى 1.4%، في حين أن نسبة تنفيذ محطات المعالجة قد وصلت إلى 30.6%، كما أوضحت «حياة كريمة» أن إجمالي عدد المشروعات التي تقوم بها المبادرة في مركز برج العرب وصل إلى 186 مشروعا. 

نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في برج العرب 

وأكدت المبادرة الرئاسية عدد المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70%، هي 29 مشروعا، في حين أن هناك 13 مشروعا لم يبدأ بعد، كما أكدت أن هناك 82 مشروعا لم يبدأ العمل على تنفيذهم بعد، أما عن المشروعات التي اقتربت من الـ70% فقد وصل عددهم إلى 62 مشروعا، وبذلك وصلت النسبة الكلية لتنفيذ المشاريع في برج العرب بالإسكندرية إلى 73.90%. 

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