ترحيل موعد الكشف الطبي على الطلاب الجدد بـ«آداب المنيا»

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، بمناسبة المولد النبوي الشريف تم ترحيل موعد الكشف الطبي بكلية الآداب.

ترحيل موعد الكشف الطبي بكلية الآداب

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أنه تقرر ترحيل موعد الكشف الطبي لطلاب كلية الآداب طالبات المقرر إجراؤه يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري ليصبح يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل، وبالنسبة للكشف الطبي بكلية الآداب للطلبة المقرر لهم إجراؤه يوم الأحد 1 أكتوبر سيصبح يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، على أن يتم الكشف الطبي للمتخلفين لجميع الكليات يوم الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل.

تجهيز المدن الجامعية في المنيا

وفي وقت سابق أجري رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية لمباني المدن الجامعي، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها الإنشائية، وتطبيقها لمواصفات السلامة العامة، وتعزيزها البيئة المناسبة للإقامة، وتكثيف الجهود لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين رسمياً للسكن بها.