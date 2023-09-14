وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة المتفوقين قبل السفر إلى ألمانيا

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة، قبل رحلتهم المقررة لدولة ألمانيا، بهدف التعرف على الثقافات المختلفة، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، واكتساب الخبرات وزيارة المعالم البارزة للدولة.

وأعرب الوزير عن سعادته بلقاء الطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة، موضحا أن مصر تحرص على الاهتمام ورعاية ودعم المتفوقين والموهوبين، واستكمال هذا النهج لاستثمار ودعم المخرج التعليمى.

نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام

ووجه الوزير رسالة للطلاب المتفوقين، قائلا: «نحن نفتخر بكم ونقدم لكم أوجه الدعم والرعاية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وتتضافر جهودنا جميعا من أجل أبنائنا الطلاب».

وهنأ الوزير الطلاب على تفوقهم، واستحقاقهم هذا النجاح والتفوق عن جدارة، مشيرا إلى أن نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، جاء نتيجة اتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لضمان تحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب.

كما اتخذت الوزارة إجراءات متعلقة بتغير رؤساء اللجان باستمرار، ومنع تحويلات الطلاب، بجانب الإجراءات المتعلقة بعملية التصحيح والتي تضمنت مراجعة أوراق الاسئلة ونماذج الاجابة قبل وبعد التصحيح، كما جرى وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الاسئلة وورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لضمان حق الطالب.

واستعرض الوزير عددا من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير السبل التي تضمن تحقيق الطلاب أقصى معدلات التحصيل الدراسي وأيضا التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، ومن أهمها إتاحة مواد تعليمية وتدريبية لجميع المراحل التعليمية، بها شرح واضح وعميق، وأسئلة تدريبية متعددة.

الطلاب ذوي الهمم

أوضح الوزير ما جرى إنجازه للطلاب من ذوي الهمم، إذ جرى توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء «قادرون باختلاف» من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، وذلك بنشر لوحات استرشادية في جميع مدارس المحافظة بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة، لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع،.

وأكد أن دور الوزارة التأكيد على التربية قبل التعليم، لذا تسعى الوزارة لتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعين على التربية الإيجابية، حتى تكون دافعا للطلاب وأسرهم لكيفية التعامل بصورة إيجابية.