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«التعليم» تصدر قرارا بالإعفاء من المصروفات الدراسية لبعض الطلاب.. والتنفيذ «فوري»

كتب:

أميرة فكري
11:21 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بالإعفاء من المصروفات الدراسية، لأبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا للعام الدراسي 2023-2024، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.

اعفاء المصروفات الدراسية

وأكد وزير التربية والتعليم، تسخير إمكانيات وزارة التربية والتعليم لأبناء المصريين العائدين من ليبيا، وإعفائهم من المصروفات وتسهيل الإجراءات لهم في مرحلة التعليم الأساسي.

تسكين الطلاب بمختلف المدارس 

ووجّه وزير التربية والتعليم، بسرعة تسكين أبناء المصريين العائدين من ليبيا بسبب الإعصار والفيضانات والمناطق الخطرة، في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتقدّم وزير التربية والتعليم، بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين الذين توفوا جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة، مؤكدا تيسير الإجراءات لهم نظرا لظروفهم الطارئة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد بدء العام الدراسي 2023-2024، بالخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر.

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