وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع أوائل الثانوية العامة.. ويعدهم بدراسة مقترحاتهم

أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حوارا مفتوحا مع أوائل الثانوية العامة 2022-2023، استمع خلاله إلى رؤيتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة الثانوية العامة، واقترح أحد الطلاب توفير مرجع معتمد من الوزارة لشرح المناهج التعليمية وتوحيد طريقة الفهم، واقترح آخر إتاحة التفكير النقدي في المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا.

أسئلة الاختيار من متعدد

وخلال اللقاء، قال أحد الطلاب إنّه واجه مشكلة في أسئلة الاختيار من متعدد بامتحان منهج الأحياء، واقترح تضمين أصل المعلومة في المنهج لتعميق الفكر، بينما رأى طالب آخر أهمية الاستفادة من المعلمين المتميزين في القنوات التعليمية، في حين اقترح طالب آخر دراسة مادة الرياضيات في الشعبة العلمية علوم لرفع مستوى الذكاء، وتوسيع آفاق العقل، والتركيز على الجوانب العلمية في مادة الاحياء، واقترحت طالبة من أوائل المكفوفين دراسة مادة الكمبيوتر بطريقة عملية.

امتحانات الثانوية العامة

وأعرب الطلاب عن استفادتهم العام من الامتحانات التي جاءت بصورة متوازنة، كما قدّموا الشكر للدكتور رضا حجازي، لترك المجال لهم في طرح الأفكار والرؤى.

من جانبه، رحب الوزير بمقترحات وآراء الطلاب، معربا عن سعادته بالمناقشات والآراء التي تأتي بموضوعية شديدة من واقع الميدان، مشيرا إلى أنّه سيدرس الآراء وكيفية الاستفادة منها في إطار خطة تطوير المنظومة التعليمية.