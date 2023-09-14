«التعليم»: لا تحويل أو تقليل للاغتراب في مدارس المتفوقين STEM

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمى تقليل اغتراب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها حال تقدمه إليها، موجّها الطلاب باستكمال ملف التقدم وطباعة إخطار النتيجة الذي ظهر من خلال الموقع، مع طلب الالتحاق المرفق واستكماله، وتكون التوقيعات في المدرسة المقبول بها الطالب من ولي الأمر نفسه بعد استكمال الأوراق المطلوبة.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأضافت وزارة التعليم، عبر موقعها الرسمي، أنّه إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ الطالب يدفع المصروفات ويتم تأمين اللاب بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات، ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.