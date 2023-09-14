وزير التعليم: افتتاح مدرسة العباقرة العام الدراسي المقبل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا شركاء جميعًا في تشجيع الطلاب المتفوقين، والذي يعد استثمارا في الموارد البشرية، وأن الدولة المصرية حريصة على دعم التفوق والتميز والنبوغ لأبنائها الطلاب ورعايتهم، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مدرسة العباقرة العام الدراسي المقبل، لتضم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الصف الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

«حجازي»: لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم

وأضاف الوزير، أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم، وتدريبه لكي يستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وتنمية المهارات التي تحقق التنمية الذاتية لهم، مع رعايتهم حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

شرح نماذج الأسئلة

كما استعرض الوزير خلال حواره مع أوائل الثانوية العامة 2022/2023، دور المنصات التعليمية، ومشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية على أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات.

وأكد الوزير للطلاب على ضرورة وعيهم بقيمة وطنهم قائلا: «أنتم سفراء مصر في الخارج، ولابد أن تكونوا متميزين في التعامل والتفكير، وأن تستفيدوا من تجربة رحلتكم الفريدة كي تعودوا محملين بالمعرفة والمهارات والخبرات والأفكار الجديدة».