«النواب الليبي»: تشريعات جديدة لصرف تعويضات لمنكوبي الفيضانات

قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، إن جلسة البرلمان اليوم ستناقش الأوضاع في البلاد، وتقديم المساعدات للمتضررين من العاصفة «دانيال»، كما تبحث تشريعات لصرف التعويضات اللازمة للمنكوبين.

وأضاف «المريمي»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، نواصل جهود البحث والإنقاذ وإغاثة المتضررين ودعم المصابين وانتشال الجثامين في المدن المتضررة، ونشكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على وقوفهم إلى جانب ليبيا في هذه المحنة.

«المريمي»: عدد الضحايا تجاوز 7 آلاف

وأشار «المريمي» إلى أن عدد الضحايا جراء العاصفة تجاوز 7 آلاف، وغرف الإنقاذ تواصل عملها لإغاثة المتضررين، ونحتاج إلى خبرات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ ونطلب طائرات للمساعدة في الإغاثة.

وأوضح أنه يتم العمل على إيجاد طرق وفتح مسارات بديلة تسهل الوصول إلى المنكوبين من أجل مساعدتهم، مشيرًا إلى أن انهيار السد في درنة تسبب في جرف العديد من الأحياء الرئيسية وسط المدينة.

وأضاف أنه يتم العمل على وضع برنامج لإعادة الإعمار وإصلاح الطرق المتضررة من خلال ميزانية كبيرة.