«النواب الليبي»: المساعدات المصرية بدأت تصل إلى درنة بتعليمات من الرئيس السيسي

قال فتحي عبدالكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إنّ هناك مراقبة مستمرة لكل ما يحدث في مدينة درنة عن كثب، إذ صدرت التعليمات والاتصالات اللازمة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمساعدة الأهالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ درنة تعرضت لنكبة كبيرة جراء السيول وانهيار سد وادي مدينة درنة الذي جرف العديد من البيوت والعمارات والمحال التجارية والسيارات، وأدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى وجود مفقودين لا يُعرف مصيرهم.

وأشار إلى أنّ المصاب جلل، ولكن مجلس النواب الليبي فعل ما يجب القيام به، وكذلك الحكومة المنبثقة عنه والجيش والقوات الأمنية والجمعيات الخيرية وأهل الخير، كما بدأت تصل المساعدات من مصر بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، وهناك طيران عمودي مصري وصل لإنقاذ الأهالي الموجودين في الوادي والبحر، ومساعدات ستصل من إيطاليا وتركيا لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة هذه الكارثة.