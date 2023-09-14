عضو بـ«الشيوخ»: مصر تقدم ملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبية

ثمن النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال حزمة من المساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، بعد أن ضربت العاصفة دانيال أراضيهم، ووفاة الآلاف من الأشقاء، ودمار بعض الأحياء والمدن.

وأضاف تيسير مطر خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبية للمساهمة في تقديم يد العون للاشقاء الليبين.

الدولة حريصة على القيام بدورها العربي المنشود

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية: «مصر منذ بداية الأزمة كانت حريصة على تنفيذ دورها المنشود على مر العصور، وهو دعم كل الأشقاء في الدول العربية حال تعرضهم لأي أزمة داخلية تهدد حياتهم، وظهر ذلك من خلال التوجيهات الرئاسية بإرسال المساعدات الطبية وفرق الإغاثة الإنسانية إلى الأراضي الليبية وسط صمت دولي شديد الغرابة».

فتح جسور الإمدادات الإنسانية للشعب الليبي

وأشار إلى خالص تعازيه لأسرضحايا العاصفة دانيال بدولة ليبيا الشقيقة، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بفتح جسورالإمدادت الإنسانية، لتقديم يد العون للشعب الليبي.

وكان الإعصار دانيال قد ضرب شرق الدولة الشقيقة ليبيا وتسبب في وفاة الآلاف من الأسر وإخفاء عدد من المدن و الأحياء الليبية بالكامل مما ترتب عليه تشرد عدد كبير من أبناء الشعب الليبي