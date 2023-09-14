«القومي للبحوث الفلكية» يشارك في اجتماعات مبادرة الحزام والطريق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهود الحكومة المصرية لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلازل، وإعداد دليل استرشادي لمواجهة تلك المخاطر، وتعميمه على المحافظات والجهات المعنية.

وشارك الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الاجتماع الثالث لمنسقي الدول الأعضاء في مُبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تناول الاجتماع أحدث التطورات في مجال مواجهة مخاطر الزلازل على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى الدول الأعضاء في مُبادرة الحزام والطريق بشكل خاص.

نظم الاجتماع الإدارة المركزية للزلازل في الصين، وتم استضافته في فرع إدارة الزلازل بمقاطعة يونان، بمدينة دالي في الجنوب الصيني، والتي يغلب عليها النشاط الزلزالى الكبير.

المعهد القومي لليحوث الفلكية

واستعرض رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الجهود المصرية في مجال رصد ومواجهة المخاطر الزلزالية، ولا سيما في ضوء التحديات الراهنة وحدوث عدد من الزلازل الكبيرة في المنطقة.

وتطرق القاضي إلى قيام المعهد بتأسيس المركز الإفريقي لدراسات إدارة المخاطر الطبيعية (ADMIR)، كوحدة بحثية ذات طبيعة خاصة بالمعهد، والتي تبتنا المفوضية الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال اجتماعها السنوي في مومباسا مارس 2023، كأحد مراكز التميز الإفريقية في هذا المجال، ويعتبر المركز إحدى الأدوات التي من خلالها يقوم المعهد بمد يد التعاون مع الأشقاء في إفريقيا؛ للحد من آثار المخاطر الطبيعية، وعلى رأسها الزلازل، والبراكين، والتسونامي.

واستعرض الجانب الصيني بعض الاستعدادات التي تقوم بها الصين في مجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في المُبادرة.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية استضاف الجمعية العمومية المشتركة للمفوضيتين الإفريقية والآسيوية للزلازل، خلال العام الماضي في الغردقة، كأول مرة يتم انعقاد اجتماع مشترك لمفوضيات الزلزال على مستوى العالم، كما استضافت مصر الاجتماع الثاني لمنسقي المبادرة، خلال عام 2021 في مقر المعهد بحلوان، والذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة في مجال الحد من مخاطر الزلازل.