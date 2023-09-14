«الرعاية الصحية»: تطوير مستشفى السويس للجراحات الدقيقة ضمن «التأمين الشامل»

قام الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجولة تفقدية في محافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي للمنظومة بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستعداد للمرحلة الثانية.

استهل «السبكي»، جولته، باللقاء مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمقر ديوان عام المحافظة، وتابعا آخر مستجدات الموقف التشغيلي والتنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وناقشا آخر التطورات بالمنظومة.

شرح تفصيلي عن الموقع المتميز لمحافظة السويس

تابع الدكتور أحمد السبكي، جولته، بزيارة الأرض المخصصة لإنشاء المقر الإداري لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، تلاها زيارة مستشفى السويس للجراحات الدقيقة «التأمين الصحي سابقًا»، والمقرر تشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستمع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى شرح تفصيلي عن الموقع المتميز لمحافظة السويس بين المحافظات الأخرى، والطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، إضافة إلى شكل النظام الصحي قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وبعدها، والموقف التنفيذي للمنظومة بالسويس، ومحاور الموقف التنفيذي من محور الإنشاءات والتجهيزات والطاقة الاستيعابية والبرامج الوظيفية للمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة المقرر انضمامها للمنظومة بالسويس، وموقف للتشغيل، ونقل الأصول، والجودة والتأهيل للتسجيل والاعتماد، والموارد البشرية، والتحول الرقمي، وغيرها الكثير.

أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى السويس للجراحات الدقيقة سيضم الاستقبال والطوارئ، و25 عيادات خارجية، و25 سريرًا للرعايات المركزة، و8 حضانات، و94 سريرًا للإقامة الداخلية، و16 سريرًا للغسيل الكُلوي، و5 غرف عمليات، وغرفة للولادة الطبيعية أو القيصرية، و6 غرف إفاقة، و6 للتحضير للعمليات، ومعامل «الدم، الكيمياء، الميكروبيولوجي، الباراسيتولوجي، المناعة»، إضافة إلى وحدة القسطرة القلبية، وقسم الأشعة «السينية، المقطعية، الموجات فوق الصوتية»، والصيدليات، وقاعة كبرى للتدريبات النظرية والعملية، والخدمات المساندة بالمستشفى.

انتهاء 85% من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى السويس للجراحات الدقيقة

أضاف «السبكي»، أنه جرى الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى السويس للجراحات الدقيقة بنسبة 85% حتى الآن، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل الجارية بالمستشفى وفق المواعيد والجداول الزمنية المحددة لذلك، منوهًا إلى أن المستشفى سيوفر المزيد من الخدمات والرعاية الصحية عالية الجودة لأهالي محافظة السويس بتقنيات عالمية.

أشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ترتكز على 33 منشأة صحية، منها 6 مستشفيات، وهي، «المجمع الطبي بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة»، إضافة إلى 27 مركزا ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، وأن فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود محافظ السويس والجهاز التنفيذي للمحافظة في متابعتهم الميدانية والمستمرة لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل على أرض المحافظة بأعلى كفاءة وجودة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس السيسي، للمصريين، وأنه غيّر الواقع إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا.

ومن جانبه أعرب اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، عن سعادته لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، مؤكدًا أنها أحدثت طفرة نوعية وغير مسبوقة في القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية.

وأشاد صقر، بمجهودات هيئة الرعاية الصحية في العمل المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالمتابعة الميدانية والمستمرة لمعدلات تنفيذ تطوير المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة والتي أسهمت في الإسراع من وتيرة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.