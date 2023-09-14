«الصحة» تحذر من أعراض خلال نشاط الأتربة: توجه إلى الطبيب فورا

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض في حال ظهورها لا بد من استشارة الطبيب فورا، خاصة مع التقلبات الجوية ونشاط الرياح والأتربة، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة، والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين وتجنب المضاعفات الصحية.

أعراض يجب التوجه إلى الطبيب فورا عند ظهورها

وحددت وزارة الصحة والسكان الأعراض، وقالت فور ظهورها لا بد من استشارة الطبيب فورا وجاءت على النحو التالى حيث إنها تشير بالإصابة بالجيوب الأنفية وهي:-

- الصداع

- ألم بالوجه

- التعب والسعال

- ضغط الأذن أو الامتلاء

- احتقان او انسداد بالأنف

- صعوبة أو عدم القدرة على الشم

- ارتفاع درجة الحرارة الجسم إلى 38 درجة

- إفرازات سميكة من الأنف عادة ما تكون صفراء

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان ضرورة الذهاب إلى الطبيب فورا عند ظهور الأعراض، محذرة من عدم الحصول على أي علاجات دون استشارة الطبيب تجنبا لحدوث أى مشاكل صحية.

وقالت الصحة إنه يمكن الاتصال مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105 وسيتم الرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من خلال المصادر الرسمية لها أو التوجه لأقرب مستشفى.