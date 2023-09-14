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رئيس البرلمان الليبي: بلادنا تعرضت لكارثة طبيعية لا مثيل لها

كتب:

شريف سليمان
01:34 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
عقيلة صالح

عقيلة صالح

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إنّ بلاده تعرضت لكارثة طبيعية لا مثيل لها وقوة قاهرة لا يمكن دفعها.

وأضاف خلال كلمته بجلسة البرلمان الليبي لمناقشة آثار الفيضانات، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الكوارث والزلازل والبراكين والحرائق والأوبئة في كل مكان عجزت كل الدول عن منع الأضرار الناجمة عنها.

وتابع «صالح»: «مطلوب من الجميع طمأنة المواطنين بأنه بعد كل عسر يسر وبعد الشدة رخاء وأن الأمر كله بيد الله».

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، الحكومة بالمزيد من العمل على حماية المواطنين وراحتهم ورعايتهم وتوفير السكن والعيش الكريم والعلاج المناسب في أسرع وقت ممكن والعمل على تعويض المتضررين والعمل على عودة الوضع أفضل مما كان عليه.

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