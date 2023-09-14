الحكومة توافق على تخصيص أراض لشركات الاستثمار العقاري بالدولار

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

تفاصيل الموافقة

ووفق قرار مجلس الوزراء، تضمنت الموافقة الآتي:

- قطعة الأرض رقم 25 جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا.

- قطعة أرض مقترحة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة 27.34 فدان.

- قطعة أرض رقم 2 بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة 19 فدانا.

- قطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة.

- قطعة الأرض رقم 239 بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة 2076 متر مربعا.

موافقات أخرى

وأكد قرار المجلس أن الموافقة اشتملت الآتي:

- تخصيص 5 أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير.

- قطعة الأرض رقم 6 مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة 5408 متر مربعا بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة 6 أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.