الحكومة: توفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء شرم الشيخ 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات.

المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ

وأكد مجلس الوزراء على سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.

قرارات أخرى للحكومة

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والإسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.