مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع أعلاف حيواني وداجني بأسوان  

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.

أنشطة الاستصلاح والاستزراع

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

إضافة غرض «تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها»

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض «تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها» إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التي سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة «لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية» في تأسيسها.