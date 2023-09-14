مفاجأة في التشكيل وقلق من موديست.. أجواء معسكر اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي

حالة طوارئ يشهدها معسكر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، المقرر أن تستضيف المواجهة المرتقبة التي تجمع بطل الجزائر بنظيره الأهلي على لقب السوبر الأفريقي، المقرر لها غدا الجمعة.

وكما يأمل المارد الأحمر في حسم أول ألقاب الموسم الكروي الجديد، يدخل بطل الكونفدرالية في نسختها الماضية اللقاء، باحثا عن خطف الكأس القاري من نادي القرن الأفريقي، فماذا يحدث في معسكر اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي؟.

ماذا يحدث في معسكر اتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي؟

رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق الجزائري، إلا أن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة، وجد الحل السحري لتعويض تلك الغيابات في مواجهة بطل دوري أبطال أفريقيا، بحسب موقع «الشروق» الجزائري.

التقرير كشف عن خطة بن شيخة، في ظل الأزمة التي يعاني منها بغياب الثنائي مصطفى بوشينة ومحمد أمين بوزيان، اللذين يمثلان عنصرين أساسيين في تشكيلة بطل الجزائر، وهو ما يمنح الفرصة لظهور وجه جديد في التشكيل الأساسي للفريق.

وبحسب التقرير فإن أسلحة بن شيخة ستتمثل في ظهو الوافد الجديد من نادي الإفريقي نبيل لعمارة الذي سيعتمد عليه في الجبهة اليسرى،، بينما يعود سعدي رضواني لمركز الظهير الأيمن، فيما سيكون أحد أوراقه الرابحة هي حارسه المتألق أسامة بن بوط، العائد من معسكر منتخب الجزائر منتعشا بالفوز الحاسم على نظيره السنغالي.

ولكن يبدو أن تركيز اتحاد العاصمة الجزائري لم يقتصر على عناصر فريقه، بل امتد إلى الأهلي، بعدما كشفت التقرير حالة القلق داخل صفوف الفريق الجزائري من الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق، والمنضم حديثا لصفوف المارد الأحمر.

قلق من موديست في الجزائر رغم صعوبة مشاركته مع الأهلي أمام اتحاد العاصمة

ورغم صعوبة مشاركة موديست في مباراة اتحاد العاصمة، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقي «كاف» التي تمنع مشاركة الصفقات الجديدة بعد إرسال القائمة، إلا أن القلق من نجوم الأهلي الذي يسعون لمواصلة فرض سيطرتهم القارية، كان عنوانا للتقارير الجزائرية حول اللقاء الحاسم.