عاجل مفاجأة.. لوائح كاف قد تمنع مشاركة موديست مع الأهلي في السوبر الإفريقي

بات قيد الفرنسي، أنتوني موديست، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، محل شك، بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتمنع لوائح الاتحاد الإفريقي، مشاركة موديست في مباراة السوبر الإفريقي، بسبب عدم أحقية قيده في قائمة النادي الأهلي للبطولة.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي، لبطولة السوبر على ألا يحق لأي فريق من طرفي البطولة، قيد لاعب جديد في قائمة الفريق، بعد الميعاد المحدد لإرسال القائمة.

وفي حالة استبدال لاعب بآخر للإصابة، يتم تسجيل لاعب من قائمة الفريق التي أرسلت للاتحاد الإفريقي، في شهر أغسطس الماضي، وهذا يعني أنه لا يحق تسجيل أي صفقة جديدة تم التعاقد معها بعد إرسال القائمة.

وأعلن النادي الأهلي، التعاقد مع موديست في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتنطبق هذه اللوائح، على موديست حيث تعاقد النادي الأهلي معه عقب إرسال قائمة الفريق التي ستخوض مباراة السوبر الإفريقي.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره اتحاد العاصمة الجزائر، غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساءً، عل ملعب الملك فهد في السوبر الإفريقي.