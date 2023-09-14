كيف يسهم الاقتصاد الحيوي في تحقيق عوائد استثمارية وتنموية؟.. خبيران يوضحان

حدد خبراء متخصصون، كيفية الاستفادة من الاقتصاد الحيوي في عملية الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكدين على أهميته في تحقيق عوائد اقتصادية مهمة في ملف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن الاقتصاد الحيوي قائم على الكتلة الحيوية التي تنتج عن إدارة الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، مضيفا أنها تعمل على إنتاج الطاقة من الموارد الطبيعية سواء كانت من المحاصيل أو النباتات التي يتم حرقها أو روث الماشية الذي ينتج منه البايوجاز وهو بمثابة كتلة حيوية وكل هذه الموارد تستخدم كوقود وتسمي بالـ«بايو ماس».

خفض الانبعاثات الكربونية

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، في حديثه لـ«الوطن»، أن المواد الناتجة من الكتلة الحيوية أقل تلوثاً للبيئة وأفضل من الوقود الأحفوري فهي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى أن أضرارها على البيئة خفيفة فهو بمثابة وقود متجدد ومتوافر في مصر ينتج من الموارد البيولوجية مثل قش الأرز والذرة وبعض المخلفات الزراعية وتحول الموارد الحيوية إلى أغذية وأعلاف ومنتجات وخدمات تؤدي إلى تكامل الاستدامة.

وأضاف «سمعان»، أن الاقتصاد الحيوي يستخدم «البايوماس» بدلاً من الوقود التقليدي وهو الفحم والبترول من خلال مصانع تعمل على استثمار الكتلة الحيوية وبقايا الأشياء، وإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها او تركها في صورة مخلفات تضر بالبيئة وتزايد نسبة التلوث.

الاقتصاد الحيوي والتنمية المستدامة

ولفت «عبدالمسيح»، أن الاقتصاد الحيوي يساعد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وخفض الانبعاثات التي تسبب العديد من المشكلات البيئية والصحية، مشيراً إلى أن أهم دور يقوم به الاقتصاد الحيوي هو تقليل الاعتماد على النفط.

من جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة على هامش جلسات النسخة الأولي لمنتدي الاستثمار البيئي والمناخي على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الحيوي، لافتاً إلى أن العالم بدأ يتوجه نحو استخدام مخلفات البايوماس والتي من الممكن أن تحدث نقلة في النمو الاقتصادي ومساهمة هذه المخلفات في تحسين الدخل القومي.