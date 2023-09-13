«البيئة»: نتوسع في استخدامات الوقود الأنظف بجميع الصناعات

نشرت وزارة البيئة تقريرا حول الطاقة المستدامة التي تهدف إلى تشجيع ودعم مشروعات الطاقة الشمسية، والتوسع في استخدامات جميع أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة، من خلال وضع وإعداد السياسات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة بالصناعة، بالإضافة ترشيد استهلاك الطاقة باستخدام الطاقة النظيفة في كافة الأنشطة لحماية البيئة وتنميتها.

مشروعات الطاقة النظيفة

وأوضحت وزارة البيئة أن إدارة الطاقة المستدامة تعمل على التوسع في استخدامات الوقود الأنظف في كل الصناعات وبصفة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وجميع الأنشطة، بهدف حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة نتائج تنفيذ برامج ومشروعات استخدام الطاقة النظيفة، من خلال التأكيد على جودة ونوعية البيئة .

ترشيد استهلاك الطاقة

وأضافت «البيئة» أن إدارة الطاقة تعمل على تشجيع المنشآت الصناعية على تبني تكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة بكافة صورها، التي تعتمد على استخدام منتجات زيت البترول والغاز الطبيعي، و الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع والمشاركة في كافة المشروعات التي تخدم البيئة من حيث خفض الانبعاثات وترشيد استخدامات الطاقة واستبدالها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقد تم تنفيذ بعض المشروعات التي تستهدف استخدامات الطاقة النظيفة.