ماذا كان يفعل الرسول يوم ميلاده؟.. أزهري يجيب

«ماذا كان يفعل الرسول يوم ميلاده؟»، يُعتبر السؤال الأبرز الذي يدور في أذهان العديد من المواطنين وخاصة مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، إذ يحرص المسلمون على معرفة العادات التي كان يقوم بها النبي الكريم، وهل الاحتفال به جائز أم لا؟، وكيف يمكن الاحتفال به وبمولده، اقتداءًا بما كان يفعله، وماهي العبادات الذي كان يفعلها هو وأهل بيته والصحابه.

ماذا كان يفعل الرسول يوم ميلاده؟

وقال الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحرص يوم ميلاده على الإكثار من العبادات من الصلاة والصيام والذكر، وهي أفضل طريقة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

واستدل الشيخ يسري عزام، خلال الحديث عن ماذا كان يفعل الرسول يوم ميلاده؟، بما روي عن الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، بأن النبي سُئل عن صوم يوم الاثنين، فقل: «ذاك يوم ولدتُ فيه»، وهذا ما يشير إلى أن الرسول كان يحتفل بيوم ميلاده.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وكان ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، من قبل البعض، حول حكم الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف؟.

وجاء رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على هذا الجانب قائلاً: «الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هو تعظيم واحتفاء وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته، لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان».

وتابع الدكتور شوقي علام، خلال الرد على السؤال الوارد إليه حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مستدلًا خلال الحديث بقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» محبَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارِنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها اللهُ بها، وتَوَّعَدَ مَن قدَّم عليهما محبَّة شيء من الأمور المحبَّبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك».

المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

وتابع مفتي الجمهورية، بتوضيح المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي: «يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا، وفي الختام المولد النبوي الشريف مشروع بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة».