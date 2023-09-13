مولد النبي 2023.. الموعد والإجازة وأسعار الحلوى

أيام قليلة تفصلنا عن مولد النبي 2023 والذي يهل علينا في نهاية شهر سبتمبر الجاري، فيما تتزين شوارع مختلف المحافظات بحلوى المولد النبوي الشريف، فضلًا عن انتشار العرائس البلاستيكية بأحجام وأسعار مختلفة، وأيضًا العروسة والحصان المصنوعان من الحلوى، فيما يحصل العاملون بالمؤسسات الحكومية على يوم إجازة احتفالًا وابتهاجًا بذكرى مولد الرسول الكريم.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مولد النبي 2023 وموعد الإجازة وأسعار حلوى المولد في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها بكل مكان.

متى إجازة المولد النبوي 2023؟

ويحل علينا موعد مولد النبي 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، الموافق 12 من ربيع الأول 1445، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس 28 سبتمبر، إجازة بمناسبة المولد النبوي.

أسعار حلاوة مولد النبي 2023

وفيما يخص أسعار حلاوة مولد النبي 2023 فإنّها تختلف من مكان إلى آخر، وتتوافر بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، وتأتي كالتالي:

يتراوح سعر كيلو حلاوة مولد النبي بين 70 وحتى 110 جنيهات في الشوادر.

سعر علبة حلاوة المولد كيلو ونص يبدأ من 165 وحتى 180 جنيهًا.

ويبلغ سعر علبة حلاوة المولد الكبيرة التي تزن نحو 3 كيلوجرامات من 330 إلى 370 جنيهًا.

وتتراوح علب حلاوة المولد الفاخرة بين 90 وحتى 1525 جنيهًا، والتي ترتفع أسعارها نسبيًا نظرًا لزيادة المكسرات بها، وأيضًا شكل العلبة الخارجي الذي يكون عبارة عن أرابيسك أو معدن.

أسعار عروسة مولد النبي 2023

وتختلف أسعار عروسة مولد النبي 2023 بحسب الشكل والحجم والخامة المصنوعة منها، والتي جاءت كالتالي:

سعر عروسة المولد الصغيرة يبدأ من 60 وحتى 100 جنيه.

سعر عروسة المولد الوسط تراوح بين 120 وحتى 250 جنيهًا.

سعر عروسة المولد الكبيرة تراوح من 300 وحتى 500 جنيه.