إجازة مولد النبي 2023.. اعرف عدد الإجازات الرسمية المتبقية بالعام الجاري

أيام قليلة، وتحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف، وهي من أكثر المناسبات الدينية التي يستعد للاحتفال بها الكثير من المواطنين، بطرق مختلفة وعلى رأسها شراء الحلوى الخاصة بالذكرى الشريفة، كما ينتظر الموظفون إجازة مولد النبى 2023 للحصول على قسط من الراحة والاحتفال مع أسرهم بذكرى إجازة المولد النبوي الشريف.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، إجازة مولد النبي 2023، حتى يستعد المواطنون لقضاء إجازتهم أو ترتيب إجراءت السفر، فضلًا عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء.

إجازة مولد النبي 2023

وتأتي إجازة مولد النبي 2023 والذي يتبقى عليه نحو أسبوعين؛ لتكون يوم 12 ربيع الأول هجريًا، والذي يوافق الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ووفقًا للقرار الحكومي بتأجيل الإجازات الرسمية لنهاية الأسبوع، فمن الممكن تأجيل إجازة مولد النبي 2023 لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري؛ لتصبح الإجازة الأسبوعية 3 أيام مع ضمها للجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية المتبقة في عام 2023

وبعد انتهاء إجارة المولد النبوي الشريف، لن يتبقى سوى عدد إجازة رسمية واحدة خلال 2023، وستكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ومن المتوقع تأجيلها لتكون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر.