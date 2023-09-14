تفاصيل 32 مشروعا لـ«حياة كريمة» في قرية الكافور بأسوان.. تخدم 55 ألف نسمة

أجرى رئيس وحدة حياة كريمة في أسوان، المهندس ناجح مصطفى، جولة ميدانية في قرية الكفور بمركز كوم أمبو، حيث يوجد 32 مشروعا تابعًا لمبادرة حياة كريمة داخل القرية التي يصل إجمالي سكانها إلى 55 ألف نسمة.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التقدم في مشروعات المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة»، حيث كلف محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، وحدة حياة كريمة بالقيام بجولات ميدانية مستمرة لمراقبة معدلات التنفيذ والتعامل مع أي مشاكل أو عوائق تواجه تنفيذ المشروعات وضمان تلبية احتياجات السكان في القرى والمناطق المستهدفة.

وأفاد المهندس ناجح مصطفى أنه تفقد مجموعة من المشروعات خلال الجولة الميدانية، بما في ذلك مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%.

وتم تفقد مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الكفور الذي تم الانتهاء منه بنسبة 95% و أيضًا متابعة مشروعات إنشاء المجمع الزراعي وتمديد خطوط وكابلات الكهرباء لخدمة محطة رفع الرغامة شرقًا بنسبة 80% و مشروع إنشاء محطة رفع الكفور بنسبة 70%.

اجتماع تنسيقي لمناقشة المشاكل

وخلال الجولة الميدانية، عقد اجتماعا تنسيقيا بحضور نائب رئيس المدينة ومنسق مبادرة حياة كريمة ورئيس القرية، وذلك لمناقشة المشكلات والاحتياجات التي تم رصدها ومعاينتها خلال الجولة الميدانية و التواصل مع أحد المقاولين المسؤولين عن بناء سور وفصل لحضانة الأطفال في إحدى جمعيات تنمية المجتمع بقرية الكفور.

وأكد مصطفى أنه تم إعداد تقرير مفصل يشمل نسب التنفيذ في جميع المشروعات، إضافة إلى تسجيل المشاكل والمطالب التي تم رصدها، وسيتم عرض التقرير على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استكمال وانجاز المشروعات في الوقت المحدد.

تكليفات محافظ أسوان بشأن مشروع حياة كريمة

وفي سياق آخر، أجرى رئيس وحدة حياة كريمة في أسوان، المهندس ناجح مصطفى، جولة ميدانية في قرية الكفور بمركز كوم أمبو في إطار التنمية الشاملة للريف المصري ومبادرة «حياة كريمة»، بتكليف من محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.

ويضم المركز 32 تابعًا ويبلغ إجمالي عدد السكان فيه 55 ألف نسمة، وتهدف هذه الجولة إلى متابعة تقدم المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية، وقد كلف محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، وحدة حياة كريمة بتنظيم جولات ميدانية منتظمة لرصد معدلات التنفيذ والتعامل مع أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات وضمان تلبية احتياجات السكان في القرى المستهدفة.

وفي إطار جهود التنسيق، عُقد اجتماعا تنسيقيا حضره نائب رئيس المدينة ومنسق مبادرة حياة كريمة ورئيس القرية، لمناقشة المشكلات والاحتياجات التي تم رصدها خلال الجولة الميدانية. تم التواصل مع أحد المقاولين لبناء سور وفصل لحضانة الأطفال في إحدى جمعيات تنمية المجتمع بقرية الكفور.