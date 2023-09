عالم الزلازل الهولندي يعلق على الهزة الارتدادية الجديدة في المغرب (فيديو)

علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على الزلزال الذي ضرب المغرب اليوم بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، بأنه أمر طبيعي يحدث بعد وقوع هزات قوية.

وقال عالم الزلازل الهولندي عبر موقع «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر»: «إن الهزة الارتدادية الجديدة التي حدثت في المغرب، تعد من النشاط أمرًا طبيعيًا وخاصة بعد وقوع زلزال قوي».

وأضاف عالم الزلازل الهولندي: «من الممكن أن تحدث هزات ارتدادية معتدلة تتراوح قوتها بين 4 إلى 5 درجات بعد أيام أو بعد أسابيع، ومن غير المتوقع حدوث زلزال قوي ثانٍ على المدي القصير، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع استعباد هذا الاحتمال بالكامل».

A new #aftershock occurred in #Morocco. This kind of activity is normal after a strong #earthquake. Moderate tremors between 4-5 magnitude can occur weeks later. A second strong earthquake in the short term is less likely, although we cannot rule out that possibility entirely. https://t.co/s7HOp6WQlF