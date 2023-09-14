عالم الزلازل الهولندي يعلق على الهزة الارتدادية الجديدة في المغرب (فيديو)

علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على الزلزال الذي ضرب المغرب اليوم بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، بأنه أمر طبيعي يحدث بعد وقوع هزات قوية.

عالم الزلازل الهولندي

وقال عالم الزلازل الهولندي عبر موقع «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر»: «إن الهزة الارتدادية الجديدة التي حدثت في المغرب، تعد من النشاط أمرًا طبيعيًا وخاصة بعد وقوع زلزال قوي».

وأضاف عالم الزلازل الهولندي: «من الممكن أن تحدث هزات ارتدادية معتدلة تتراوح قوتها بين 4 إلى 5 درجات بعد أيام أو بعد أسابيع، ومن غير المتوقع حدوث زلزال قوي ثانٍ على المدي القصير، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع استعباد هذا الاحتمال بالكامل».

A new #aftershock occurred in #Morocco. This kind of activity is normal after a strong #earthquake. Moderate tremors between 4-5 magnitude can occur weeks later. A second strong earthquake in the short term is less likely, although we cannot rule out that possibility entirely. https://t.co/s7HOp6WQlF — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 14, 2023

عالم الزلازل الهولندي يتوقع حدوث زلزال جديد

وأثار هوجربيتس، جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة بعد توقعه لحدوث زلزال جديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تلك التنبؤات جذبت اهتمامًا كبيرًا بناءً على سجله السابق في تنبؤات الزلازل والهزات الأرضية.

وقد تنبأ عالم الزلازل الهولندي، في تغريدات سابقة على حسابه في تطبيق «إكس» بوقوع زلزال بين 5 و7 سبتمبر، وقد تحقق هذا التنبؤ بزلزال المغرب الكبير الذي وقع في فجر السبت الماضي، وأسفر عن وفاة الآلاف وإصابة آخرين.

وأفاد العالم الهولندي بأنه قد يحدث بعض التجمعات القوية للزلازل في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، ومن المتوقع أن يزداد النشاط الزلزالي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث قد يصل إلى مستوى عالٍ يتراوح بين 6 و 7 درجات.