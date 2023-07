عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالا بقوة 7.5 درجة خلال الأيام المقبلة

نشر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على تويتر وعلى يوتيوب، يحذّر العالم من نشاط زلزالي متوقع خلال الأيام القادمة، بين 26 و29 يوليو 2023، حيث أشارت دراسات هندسة الكواكب إلى احتمالية حدوث هزات أرضية قوية بقوة تصل إلى 7.5 درجات علي مقياس ريختر.

ونشر هوجربيتس عبر تويتر «إن هناك احتمالية بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة علي مقياس ريختر بنسبة 75% واحتمالية بوقوع زلزال بقوة 7.5 درجة علي مقياس ريختر بقوة 50% خلال الأيام المقبلة».

The planetary #geometry yesterday and today has a 75% probability of triggering a M 6.5+ #earthquake with a 50% change of ~M 7.5 in the next 4 days. I explained the stats in the latest video (https://t.co/IhUGtjd0ZQ). pic.twitter.com/Mkk9IvctuJ