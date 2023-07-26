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عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالا بقوة 7.5 درجة خلال الأيام المقبلة

كتب:

أحمد عادل موسى
01:32 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس

عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس

نشر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على تويتر وعلى يوتيوب، يحذّر العالم من نشاط زلزالي متوقع خلال الأيام القادمة، بين 26 و29 يوليو 2023، حيث أشارت دراسات هندسة الكواكب إلى احتمالية حدوث هزات أرضية قوية بقوة تصل إلى 7.5 درجات علي مقياس ريختر.  

ونشر هوجربيتس عبر تويتر «إن هناك احتمالية بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة علي مقياس ريختر بنسبة 75% واحتمالية بوقوع زلزال بقوة 7.5 درجة علي مقياس ريختر بقوة 50% خلال الأيام المقبلة».

زلزال تركيا

 وفي وقت سابق، توقع عالم الزلازل الهولندي زلزال بقوة 5.5 درجة في ولاية أضنة جنوب تركيا أمس الثلاثاء عند الساعة 08:44 صباحاً، والتي تسبب في إصابة 8 أشخاص.

حيث نشر تغريدة قائلاً: «يعتبر هذا النشاط الزلزالي أولي، ويمكن أن تؤدي الظروف الهندسية في 23-24 إلى وقوع زلزال أقوي، ودعا الجميع إلى توخي الحذر والاستعداد الإضافي، وجاءت كلمته الشهيرة (كن في حالة تأهب إضافي)».

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