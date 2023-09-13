العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 درجات خلال أيام.. ويحدد المكان

أثار العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، جدلا واسعا الأيام الماضية، بعد تنبؤه بوقوع زلزال المغرب الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر في انهيارات مباني ومقتل وإصابة الآلاف، وخرج من جديد محذرا من وقوع زلزال آخر بعد أيام قليلة، الأمر الذي أثارة حيرة متابعيه.

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلازل قوية

وقبل وقوع زلزال المغرب، حذر العالم الهولندي، عبر موقع «إكس» المعروف سابقًا بـ«تويتر»، من هزة قوية ما بين 5 إلى 7 سبتمبر، وهو ما وقع في المغرب فجر التاسع من سبتمبر، وبالتزامن مع ذلك يعاود «هوجربيتس» إثارة الجدل مجددًا حيث نشر عبر حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها «SSGEOS» على منصات التواصل الاجتماعي، متنبئًا بهزات أرضية مستقبلية.

وقال العالم الهولندي إنه قد يكون هناك بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من بين 15 إلى 17 سبتمبر، ولكن خلال الفترة من بين 19 إلى 21 سبتمبر من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

العالم الهولندي يحدد مكان الزلزال

وأضاف العالم الهولندي، قائلا: «من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر وإذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب فعليك أن تكون على بينة خطر يمكن أن يضرب الساحل وقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقًا وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه تسونامي ويجب أن نكون على داريه بذلك».

أشار العالم الهولندي، إلى أنه علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، ولدينا عدة أيام وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر، وقد حذرت سابقًا من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 سبتمبر ولا ينبغي الاستهانة بها.