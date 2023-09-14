إزالة حالات التعدي على أراضي الدولة في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة في قرية الرمادى بحري، بمجموع مساحة 2900 متر مربع وكذلك تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لتعديات في المهد في منطقة المحمودية وشارع المطار، بمساحة إجمالية قدرها 330 مترًا مربعا.

وقال سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه تم بالتنسيق مع قوات الأمن والجهات المعنية الأخرى، وبإشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، لمواجهة جميع أشكال التعديات والإشغالات بحزمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رفع كفاءة الشوارع والميادين

وأوضح «مدني»، أنه تم تنظيف الشوارع ورفع تراكمات القمامة والأتربة، بالإضافة إلى تأمين وتحسين كفاءة أعمدة الكهرباء واللافتات المرورية المضيئة في مختلف الشوارع والميادين في حي جنوب.

وأشار إلى أن رئيس قرية غرب أسوان يقوم بمتابعة مشروعات إنشاء محطات وخطوط وشبكات الصرف الصحي في القرية وتوابعها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة».