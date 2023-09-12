رئيس «تجارية أسوان» يبحث مع سفير بيلاروسيا سبل دعم التعاون المشترك

التقى حسام الأنصاري، رئيس الغرفة التجارية في أسوان، بسفير بيلاروسيا سيرجي ليانيدوفيتش، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة وسبل التعاون في ملف المحاصيل الزراعية في مقر الغرفة.

تعاون تجاري بين بيلاروسيا ومصر

وناقش الثنائي عملية التعاون التجاري بين بيلاروسيا ومصر، بما في ذلك مجالات الاستيراد والتصدير، والتأكيد على أهمية استغلال إمكانيات بيلاروسيا الصناعية وقدرات مصر في تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية.

وأعلن «الأنصاري»، أن الغرفة ستقوم بإعداد قائمة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية المراد تصديرها ونشرها على صفحتها الرسمية.

اللقاء يعزز التعاون بين مصر وبيلاروسيا

وأشار رئيس الغرفة التجارية بأسوان، في بيان، إلى أن هذا اللقاء يعزز دور محافظة أسوان كبوابة للتصدير إلى الدول الأفريقية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية في أسوان عن تشكيل جديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية، حيث تم تعيين حسام الدين مصطفى الأنصاري كرئيس مجلس الإدارة، خلفًا لمحمد أبوالقاسم عبدالوارث الذي شغل هذا المنصب لمدة 5 دورات متتالية.

كما تم تعيين عبد الرحيم حماية كنائب أول للرئيس، ونور أحمد حسين كنائب ثانٍ، وعبد الغني عبد العاطي إبراهيم كأمين للصندوق، حسبما أعلنت الغرفة التجارية في أسوان.