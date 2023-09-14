«تعليم القاهرة»: صيانة 1280 مدرسة ومراجعة توصيل الإنترنت قبل العام الجديد

قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إنّ العاصمة تضم 5813 مدرسة، بها 60 ألفا و910 فصول، منها 2807 بمدارس حكومية، و3006 بمدارس خاصة، لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف مدير مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أنّ عدد المدارس المستهدفة للصيانة البسيطة 1301 مدرسة، وجرى الانتهاء من 1280 مدرسة، وجار الانتهاء من 21 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى الانتهاء من مراجعة توصيلات الإنترنت للمدارس الثانوية، وعددها 1289 مدرسة، ومراجعة جاهزية حجرات السيرفر الموجودة داخل كل مدرسة للتأكد من عملها بكفاءة.