موعد دخول المدارس 2024.. واستمرار صيانة الأبنية التعليمية لاستقبال الطلاب

26 يوما تفصلنا عن موعد دخول المدارس 2023، وفقا للمنشور الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 المعلنة والمحددة سابقا، لجميع تفاصيل العام الدراسي الجديد.

موعد دخول المدارس 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، كشف في وقت سابق، عن موعد دخول المدارس 2023، والخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي 2023، بداية من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي الجديد، حيث يتم حاليا عمل صيانة كاملة لجميع المدارس، وتجهيزها من خلال هيئة الأبنية التعليمة في جميع أنحاء الجمهورية، لتصبح المدارس والمديريات التعليمة مستعدة لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول للعام الداسي الجديد.

الخريطة الزمينة للعام الدراسي 2023-2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمينة للعام الدراسي 2023-2024، وتتضمن موعد بدء الدراسة وإجازة منتصف العام ومواعيد الامتحانات، كما يلي.

- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنقل والشهادة الإعدادية 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2024.