سامح شكري: العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وممتدة.. وتسير نحو آفاق أرحب

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر وفرنسا تتطلعان إلى تعزيز العلاقات بينهما، مشيرا إلى أنّها تطورت إلى علاقات استراتيجية بالمفهوم الشامل للكلمة، مستندة إلى أسس من العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى القيادتين والحكومتين لتطوير العلاقة ودفعها نحو آفاق أرحب من التعاون في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وتابع شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، كاثرينا كولونا، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تطور العلاقات نابع من رغبة في تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بشكل يحقق مصالح الطرفين.