«النجم الساطع 2023»: الدفاع عن التهديدات غير النمطية للقوات المشاركة

نفذت القوات المشاركة في التدريب «المصري– الأمريكي» المشترك «النجم الساطع 2023»، إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، التي شملت الأنشطة الدفاع عن التهديدات غير النمطية، من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحية بالأعيرة المختلفة، بالإضافة لتنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري، والإسقاط المظلي.

وتضمن التدريب تنفيذ قصف جوي على الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المُعادي.

وظهر خلال النشاط التدريبي المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية عالية.

حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب خالد قناوي، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب، وعددًا من الملحقين العسكريين والإعلاميين.