محافظ الغربية: مشروعات حياة كريمة توفر فرص عمل لأهالي القرى

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية، اليوم الخميس، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي «حياة كريمة» للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

مشروعات بقرى حياة كريمة

وتابع المحافظ جولته بتفقد مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع، والذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات للسكان، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، كما تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة والطفل بنهطاي وحديقة نهطاي العامة، ونقطة الحماية المدنية بنهطاي.

واختتمت الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بنهطاي.

حياة كريمة تحدث نقلة نوعية

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة على الدور الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، فضلًا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالي تلك القرى، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.