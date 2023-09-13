استشاري تجميل: رائحة العرق تكشف عن 7 أمراض جلدية

رداً على استفسار سائلة عن «علاج للأكزيما وهرش وإصابة الجلد ببقع وتغير رائحته لرائحة غريبة»، أجاب الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، بأنَّ الرائحة الغريبة للجلد السبب فيها رائحة العرق العادي ونوع الجلد بجانب «المرض»، أي الإكزيما.

فرج: رائحة الجلد تكشف طبيعة المرض وتسهل على الطبيب تشخيصه

وأضاف «فرج» خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ بعض الأمراض الجلدية يسهل تشخيصها بمجرد «الرائحة» حتى قبل الكشف على المريض، وأبرزها «القراع» و6 أمراض أخرى لها رائحة نفاذة يسهل تمييزها من جانب الطبيب.

رائحة الإكزيما وعلاجها

وتابع استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أنَّ هناك رائحة مميزة للمرض وصفات يختص بها كل مرض، موصياً بأنَّ العلاج ممكن من خلال تعاطي أي مستحضر بخلاف «الكورتيزول» لأنه يعمل على ترقيق طبقة الجلد وكثرة التعرق ما قد يصيب المريض بالحرج والضيق، «أوصى بشدة بضرورة الترطيب والسلاح القوي هو الترطيب.. ثم الترطيب.. ثم الترطيب، وتناول الأطعمة المسلوقة».