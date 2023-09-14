ندوة حول «المواطنة والتنشئة السياسية» ضمن برامج التثقيف بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن المواطنة والتنشئة السياسية بمشاركة 50 من أعضاء برلمان الشباب، ضمن خطة البرنامج الموحد للتعليم المدني اليوم الخميس، وذلك بقاعة التعليم المدني بالمديرية.

وأدار الندوة الدكتور ماهر أبو إخوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إثراء الحراك الثقافي للشباب

وثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، دور برتوكول التعاون بين المديرية وجامعة كفر الشيخ، في إثراء الحراك الثقافي والتنويري لدى الشباب من خلال ندوات التثقيف السياسي، وغرس روح الانتماء والمواطنة لديهم، في حب الوطن الغالي.

عقد العديد من الندوات

من جانبه أكد عميد كلية الحقوق، أن المواطنة مفهوم قائم في مضمونه على قيم الانتماء والولاء للوطن، مؤكداً أن على كل مواطن أن يدرك ما عليه من مسؤليات تجاه بلده كما ينادي بحقوقه، فكل مواطن هو سفيرا لبلده في الخارج طالما أدرك قيمة الجنسية التي يحملها، ليكون عنوانا مشرفا لوطنه بين الأمم، وكلما تمسك بأخلاقه ومبادئه وأدرك قيمة ومكانة وطنه بين الدول، كلما كان حجر الزاوية في بناء الوطن وسبباً في خلق فرص الاستثمار والتنمية في بلاده.

احترام الحريات وثقافة الخصوصية

وتناول الدكتور ماهر أبو إخوات، قضية احترام الحريات وثقافة احترام الخصوصية، مؤكداً أن كل مواطن له كامل الحق في التعبير مالم يتعارض مع النظام العام للدولة والقوانين، أو ما يتعارض مع حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتاً إلى أن وحدة وتلاحم أبناء الشعب الواحد تعد ضمانة لاستقرار الأوطان ودرع الحماية الأول ضد التفكك والانهيار، موجهاً الدعوة للشباب بالاهتمام بالتثقيف والاطلاع، وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق أو قراءة ما وراء الخبر.