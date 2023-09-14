«الأوقاف» تنظم ندوات عن «مكارم أخلاق النبي» بمساجد الجمهورية

ضمن مبادرة «هذا نبينا صلى الله عليه وسلم»، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، نظمت الوزارة اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان «فضل التكافل وإعانة الضعيف».

ندوة وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها تنظم ندوات في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، تهدف الأوقاف من خلالها إبراز مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والعديد من الجوانب المختلفة في حياته الكريم، وذلك انطلاقا من دورها في نشر الفكر المستنير.

موعد بدء الندوة

وأوضحت الأوقاف المصرية، أنه من المقرر أن تبدأ تلك الندوة في المساجد الكبرى بعد صلاة العشاء مباشرة، خاصة مع اقتراب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

والجدير بالذكر في هذا السياق، أن خطب الجمعة على مدار شهر سبتمبر الحالي، حرصت وزارة الأوقاف المصرية على جعلها جميعا تتناول شكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاءً بذكرى مولده الشريفة.