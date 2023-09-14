لخريجي الأزهر.. شروط استخراج تصريح خطابة من وزارة الأوقاف

حددت وزاة الأوقاف الشروط المطلوبة لاستخراج تصريح الخطابة، وذلك للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة، ضمن خطتها لسد العجز في أئمة المساجد على مستوى الجمهورية.

شروط الأوقاف لاستخراج تصريح الخطابة

وتضمنت شروط وزارة الأوقاف لاستخراج تصريح الخطابة الآتي:

1- تسمح وزارة الأوقاف، لخريجي كليات «أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، والتربية شعب (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية) بجامعة الأزهر» استخراج تصريح خطابة بالمكافأة مع الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

2 ـ التقدم بطلب رسمي إلى المديرية التابع لها المتقدم أو وزارة الأوقاف.

3 ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف أو الاختبارات التحريرية والشفوية التي تحددها في هذا الشأن.

4 ـ أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

5 ـ ملء استمارة التقدم المتاحة على موقع وزارة الأوقاف «أون لاين».

6 ـ الحصول على تقدير جيد جدا أو أعلى من ذلك للخريجين.

7 ـ تقديم نسخة من المؤلفات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على تصريح خطابة.