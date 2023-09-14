منحة مجانية من «الاتصالات» لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطلاب الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي، تحت عنوان «مبادرة أشبال مصر الرقمية»، والتي تهدف إلى تنمية المهارات التكنولوجية لدى الطلاب في العديد من المجالات، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المزايا التي ترفع من المستوى العلمي والمهاري للطلاب في مجالات التقنية وما يتعلق بها.

منحة «أشبال مصر الرقمية»

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تفاصيل المنحة وما يمكن أن تقدمه للطلاب من مهارات تكنولوجية، في عدد من المجالات، كالتالي:

- الروبوتات والأنظمة المدمجة.

- تطوير صفحات الويب.

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

- الشبكات والأمن السيبراني.

- الفنون الرقمية.

مزايا المنحة

وتقدم المنحة وفقًا لبيان الوزارة، عددا من المزايا للطلاب المشتركين فيها، وهي كالتالي:

- توفير رحلة تعليمية كاملة على مدار العام، تحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمجال المنحة.

- نظام تدريبي متميز، لا يعطَل عن الدراسة، ويمكن الطالب من الجمع التدريب والدراسة.

- يُقسم وقت المنحة إلى 75% أونلاين، و25% في مراكز التدريب في المحافظات.

- المشاركة في المسابقات التكنولوجية المحلية والدولية.

- الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهة المنفذة عن كل عام دراسي.

- جوائز عينية للمتفوقين كل عام.

شروط وطريقة التقديم للمنحة

وقد أشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر موقعها الرسمي، إلى أن أول شيء يجب أن يتوفر في الطلاب المتقدمين للمنحة، هو الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام، وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد والشروط الخاصة بالمنحة، وهي:

- أن يكون الطالب مصريا.

- أن يبدأ سن المتقدم من 12 إلى 17 سنة، ويمكن عمل استثناءات للسن بشرط الالتزام بالصف الدراسي.

- أن يكون المتقدم من الملتحقين بالعام الدراسي المقبل 2023/2024.

- أن يكون التحاقه بالمدرسة العام المقبل بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي فقط.

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية، الحكومية، أو الخاصة، أو التجريبية، أو الدولية.

- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على التعلم عبر الإنترنت.

- التفوق العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

- الحصول على درجة 90% فأكثر في كافة المواد المطلوبة للمنحة.

- موافقة الطالب وولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة والتوقيع عليه.

- يمكن استثناء بعض الطلاب في حالة الالتزام بشرط الصف الدراسي.

وعن طريقة التسجيل، وكافة المعلومات المتعلقة بالمنحة فيمكنك زيارة الموقع الرسمي من هنـــــا.