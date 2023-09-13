خطوات الحصول على منحة الوفاة من وزارة التضامن

يتعرض العديد من المواطنين لبعض المواقف التي تجعلهم في حاجة إلى الحصول على منحة مالية تساعدهم على قضاء حوائجهم، الأمر الذي يجعل وزارة التضامن تحرص على الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وتعد منحة الوفاة من أبرز المنح التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

تمنح هيئة التأمينات منحة الوفاة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاش منحة مالية، تقدر بقيمة شهر للمعاش عن شهر الوفاة والشهريين التاليين له، كما يتم ذلك إضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة للأبناء، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

الشروط المطلوب توافرها للحصول على استحقاق صرف منحة الوفاة

- يتم صرف منحة الوفاة حال وفاة صاحب المعاش.

- يجب أن يتم تقديم الطلب على النموذج رقم 105 بشأن تحديد المستحقين من منحة الوفاة.

- يجب توافر شروط الاستحقاق في المعاش، إذا لم يتم تحديد المستفيدين على النموذج رقم 105.

المستندات المطلوبة لصرف منحة الوفاة

- الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- يتم تقديم نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- يتم تقديم نموذج 119 بشأن المستفيدين من المعاش.

- المستندات المطلوبة

- تقديم طلب صرف المنحة.

- تقديم نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.